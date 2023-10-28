Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na gelen cephanelerin taşındığı İstiklal Yolu’nda düzenlenen “İstiklal Sürüşü”ne çok sayıda motosikletli katıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda deniz yoluyla İnebolu Limanı’na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu’nda motosiklet sürücüleri "İstiklal Sürüşü" için yola çıktı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneğinin iş birliğinde 5. düzenlenen sürüşe katılan motosikletliler, İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu’nu motosiklet ile geçecek. Sürüş öncesi, Kurtuluş Savaşı’nda cephanelerin indirildiği İnebolu Limanı’nda tören düzenlendi.

“50 motorla istiklal yolu sürüşünü başlatıyoruz”

Motosiklet kulübü başkanı Fatih Peker, “Cumhuriyet’in kurulmasında en önemli yol olan, İstiklal Yolu’nda ve Cumhuriyet’imizin 100. Yılı Kutlamaları çerçevesinde 5.’sini gerçekleştirdiğimiz istiklal sürüşü için Türkiye’nin tek İstiklal Yolu madalyalı ilçesindeyiz. 50 motorla İstiklal Yolu sürüşünü başlatıyoruz. Kastamonu, Çankırı ve Ankara ve en sonunda mecliste sürüşümüzü sonlandıracağız. Türkiye’nin birçok ilinden motorcularımız var” dedi.