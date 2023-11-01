Bilecik Motosiklet Derneğinin tarafından düzenlenen ’Kuruluştan Kurtuluşa Motosiklet Korteji’ Bozüyük Metristepe Zafer Anıtı’ndan başlayıp Söğüt Ertuğrulgazi Türbesi önünde son buldu.

Korteji Söğüt Ertuğrulgazi Türbesi önünde karşılayan Vali Aygöl, bu anlamlı etkinlik için Bilecik Motosiklet Derneğine teşekkür ederek, “Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’te yapılmış olan bu korteje bizlerde dahil olduk. Tüm motorcu arkadaşlarımızı Söğüt Ertuğrulgazi Türbesi’nde karşıladık. Burada coşkuyla bekleyen vatandaşlarımızla bir araya geldik’’ ifadelerini kullandı.

Ardından Vali Aygöl motorcular ile Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.