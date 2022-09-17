Elazığ’da motosiklet derneğinden tanışarak dünya evine giren çiftin gelin arabası çok sevdikleri motosiklet oldu. Konvoyunda motosikletlerden oluştuğu düğünde, halay ve çiftetelli yerini motosiklet gösterisine bıraktı.

Elazığ’da motosiklet derneğinden tanışarak dünya evine giren çiftin gelin arabası çok sevdikleri motosiklet oldu. Konvoyunda motosikletlerden oluştuğu düğünde, halay ve çiftetelli yerini motosiklet gösterisine bıraktı.

Elazığ’da motosiklet derneğinden tanışarak evlenme kararı alan Kadir ve Fatma Ertürk çifti, motosiklet tutkularını düğünlerinde de gösterdi. Gelin arabası yerine çift, motosikletlerini süsleterek gelin motosikleti yaptı. Global motosiklet derneğine üye olan motorcu arkadaşları da bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 30 motosikletten oluşan düğün konvoyu, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Motorcu konvoyu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Düğün salonunda da halay ve çiftetellinin yerini motosiklet şovu aldı. Motorcuların gösterisi davetlilerden alkış aldı.