Küçükçekmece’de motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan sürücü yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece’de motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan sürücü yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece’de 30 Aralık 2022 tarihinde Batuhan B. otomobiliyle dönüş yaptığı sırada motosiklet sürücüsü Sezer Milyon’a çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Sezer Milyon, 4 Ocak 2023’te hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan şüpheli Batuhan B, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

“Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum”

Şüpheli Batuhan B. hakimlik ifadesinde, “Yemek dağıtım işinde çalışıyorum. Seyir halinde yolda müşteriye doğru gidiyordum, navigasyonda 100 metre sonra dönmem gerektiğini duyunca sola sinyal verdim, arkamı kontrol ettim, kimse yoktu. Bayır yukarı çıktığım için hızım 20 kilometre civarındaydı. Olayda kusurum olmadığını düşünüyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

Adli kontrol şartıyla tekrar serbest kaldı

Sulh Ceza Hakimliği, dosyada bu aşamada tarafların kusur oranlarına ilişkin kesin raporun henüz alınmamış olması, şüphelinin soruşturma aşamasında kaçma yönünde davranışlarının bulunmaması ve olay itibariyle delillerin bu aşamada toplanmış olması dikkate alarak, tutuklanması talebini reddederek, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.