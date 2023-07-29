Denizli’de park halinde olan bir otomobilin motor kısmında başlayan yangında, maddi hasar oluşan araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki park halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin titiz müdahalesiyle yangın fazla büyümeden maddi hasar oluşan araç kullanılmaz hale geldi. Elektrik aksamındaki bir arızadan dolayı çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.