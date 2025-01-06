Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kahyalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Ö.’ye ait 07 AJE 749 plakalı otomobil, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevler tüm aracı sararken, çevredeki vatandaşların olayı fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.