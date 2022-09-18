Makine arızası yapan teknedekiler tarafından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi üzerine 8 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiye Belediye Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

Fethiye Yanıklar Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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