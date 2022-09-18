Fethiye Yanıklar Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Yanıklar Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Makine arızası yapan teknedekiler tarafından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi üzerine 8 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiye Belediye Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.
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