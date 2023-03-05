Bodrum Adaboğazı Koyu mevkisinde makine arızası yapan tekne yardım çağrısı yaptı. Yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 teknesi bölgeye sevk edildi. 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Bitez Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan 11 metre uzunluğundaki tekne sürüklenirken KIYEM ekipleri tarafından kurtarıldı.

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