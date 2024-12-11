Kırklareli Belediyesi’ne ait su arıtma tesisinde meydana gelen motor arızası sebebiyle 8 mahallede yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Kırklareli Belediyesi, arıtma tesisinde bir istasyonda yaşanan arızadan dolayı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “İçme Suyu Arıtma Tesisi Sazara Terfi İstasyonu motorlarındaki arıza nedeniyle, 12 Aralık Perşembe sabah 10.00’dan itibaren 55. Mekanize Piyade Tugayı, Kocahıdır, Doğu, Akalar, Yayla, Demirtaş, Cumhuriyet, Atatürk ve Bademlik mahallelerimize tahmini 3-4 saat süreyle su verilemeyecektir. Arızanın erken giderilmesi halinde saate bakılmaksızın şebekeye su verilecektir” ifadelerine yer verildi.