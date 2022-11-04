Kahramanmaraş’ta güneşin doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindikleri botun motoru arızalanınca yardım istediler. Düzensiz göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı.
Gece saatlerinde Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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