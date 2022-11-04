Gece saatlerinde Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yangınların gönüllü kahramanları itfaiye ile birlikte tatbikat yaptı

Yangınların gönüllü kahramanları itfaiye ile birlikte tatbikat yaptı

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