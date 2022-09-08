Kaza, 3 Eylül Pazar günü öğlen saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motokurye, hatalı dönüş yapan polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinden yere düşen motokurye kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Büyükçekmece TEM’de feci kaza, TIR devrildi sürücü kupa ile göl havzasına uçtu

Büyükçekmece TEM’de feci kaza, TIR devrildi sürücü kupa ile göl havzasına uçtu

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