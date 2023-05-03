Kuruluşundan itibaren motosiklet sektörüyle yan yana yürüyen Quick Sigorta’nın yüzde 100 iştiraki Quick Finans da motosiklet tutkunlarının Motobike İstanbul 2023 heyecanını paylaştı.

Fuarla birlikte uygun koşullarda ve çeşitli vade seçeneklerinde motosiklet kredisi vermeye başlayan Quick Finans, motosiklet sahibi olmak ya da motosikletini yenilemek isteyenler için ilgi odağı oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ “Quick Sigorta’nın motosiklet sektöründeki liderliği ve motosiklet tutkunlarının gönlündeki yeri, sektöre yeni nesil finansman şirketi vizyonu ve yenilikçi yaklaşımlarıyla giriş yapan Quick Finans için de heyecan kaynağı oldu. Quick Finans geniş yelpazede kredi seçenekleri içinde motosikleti ön plana çıkarmayı hedefliyor. Finansman sektöründe, motosiklet tutkunlarına sigorta ürünleri ile desteklenen yenilikçi finansman ürünleri sunarak öncü ve lider olmayı istiyoruz. Motosiklet almak isteyen ya da motosikletini yenilemek isteyen herkesin finansman ihtiyaçlarına cazip çözümlerle karşılık vererek, Quick Sigorta gibi motosiklet tutkunlarının gönlünde yer almak için çalışıyoruz” dedi.

Motosiklet kredisi ile ilgili detaylı bilgilere www.quickfinans.com.tr web sitesinden ulaşmak mümkün.