Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkım oluşturan depremlerin yaraları el birliği ile sarılıyor. Türkiye genelinde toplanan yardımlar afet bölgesindeki depremzedelere moto kurye desteği ile dağıtılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkım oluşturan depremlerin yaraları el birliği ile sarılıyor. Türkiye genelinde toplanan yardımlar afet bölgesindeki depremzedelere moto kurye desteği ile dağıtılıyor.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen iki deprem sonrası ülke genelinde yardım seferberliği ilan edildi ve deprem bölgesine tonlarca yardım taşındı. Yaşanan afette oluşan enkazlar nedeniyle yardımların ulaştırılmasında zorluk yaşanan bölgelerde ise moto kuryeler devreye girdi. Yardımların taşınmasında lojistik destek sağlanırken, birçok ilde bir araya gelen moto kuryeler motosikletlerini kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine ulaştılar. Ardından bölgedeki yardım dağıtımına katılan kuryeler yardımların ulaştırılmasında sıkıntı yaşanan bölgelere yardım kolilerini ulaştırmaya başladı.

Farklı kurye markalarından yüzlerce kuryenin gittiği deprem bölgesinde gönüllü olarak yer alan moto kuryelerden Vigo kuryesi İbrahim Kaplan, depremin ardından böyle bir ihtiyacın olduğunu görünce arkadaşlarıyla birlikte deprem bölgesine gitmek için hazırlık yaptıklarını söyledi. Kaplan, “Depremin hemen ardından bir kamyon ayarladık ve motosikletlerimizi gönderdik. Biz de otobüse binerek deprem bölgesine ulaştık. Yaklaşık bir haftadır yardımların toplandığı merkezlerden depremzedelere yardım kolilerini ulaştırmak için arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak çalışıyoruz. Başta köyler olmak üzere yardımların ulaştırılmasında zorluk yaşanan yerlere ilaç, erzak, soba, battaniye, su yani neye ihtiyaç varsa taşımaya çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte aşmak için omuz omuza verdik" dedi.