Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde moto kurye ile otomobilin karıştığı kazada kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yeni Mahalle Korudüzü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’den çarşı istikametine Celal Ç. hakimiyetindeki 67 ZK 598 plakalı otomobil seyir halindeyken tali yoldan ana yola çıkan henüz ismi öğrenilemeyen 67 ZB 248 plakalı kurye motosikletli kurye çarpıştı. Çarpışmanın şiddetliyle motosiklette bulunan kurye yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı kuryeye ilk müdahalede bulunarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.