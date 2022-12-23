Kütahya Valiliğince hayata geçirilen Türkiye’nin ilk gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı’nın son durağı Kütahya Belediyesi bahçesi oldu.

Kütahya Valiliğince hayata geçirilen Türkiye’nin ilk gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı’nın son durağı Kütahya Belediyesi bahçesi oldu.

Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ile birlikte Kütahya Belediyesi bahçesinde kurulan Motivasyon ve Eğitim Tırı’nı gezdi. İçerisinde öğrencilerle sohbet eden Vali Çelik ve Başkan Vekili Damcı, daha sonra belediye bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakım Evi’ni ziyaret etti. Burada çocuklarla sohbet eden Vali Çelik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz Keziban Çolak’tan Gündüz Bakım Evi hakkında bilgiler aldı.