İsrail’in dış istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea, 18 Mayıs 1965 yılında Suriye’de yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen’in son mesajını kamuoyuyla paylaştı.

İsrail’in dış istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea, 18 Mayıs 1965 yılında Suriye’de yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen’in son mesajını kamuoyuyla paylaştı.

İsrail’in dış istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea, 1965 yılında Suriye’de yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen’in anısına Herzliya’da kurulan Eli Cohen Müzesi’nin açılışında konuştu. Barnea, "Eli Cohen en iyi ajanlarımızdan biriydi. Tarihin derinliklerinden bile olsa bizi etkilemeye, savaşma ruhu, cesaret ve bağlılık aşılamaya devam ediyor. O sadece bugünün ajanlarına değil, tüm Mossad’a ilham kaynağı” dedi.

Cohen’in yakalanma nedenine de değinen Barnea, Cohen’in fazla mesaj göndermesi ya da merkezin sürekli bilgi istemesinden dolayı yakalanmadığını belirterek, Cohen’in mesajlarının düşman tarafından takip edilerek yerinin tespit edilmesi sonucu yakalandığını söyledi. Barnea, yaklaşık 60 yıl sonra Cohen’in İsrailli yetkililere yazdığı son mesaj olan 19 Şubat 1965 tarihli telgrafı da açıklayarak, Cohen’in İsrailli yetkililere, "Dün akşam Suriye Devlet Başkanı Emin el-Hafız’ın da bulunduğu Genelkurmay toplantısına katıldığı" haberini verdiği kaydedildi. Söz konusu telgrafı müzeye bağışlayacaklarını aktaran Barnea, Suriye’de idam edilen Cohen’in İsrail’e getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Dünyanın en ünlü casusları arasında gösterilen Eli Cohen, Kemal Emin Sabit takma adıyla 1962-1965 yılları arasında Suriye’nin başkenti Şam’da görev yapmıştı. Suriye’de üst düzey isimlerle yakın ilişkiler kurmayı başaran Cohen, Suriye hakkında önemli bilgileri İsrail’e aktarmıştı. Cohen, yakalanmasının ardından 18 Mayıs 1965’te idam edilmişti.