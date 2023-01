Samsunspor’un başarılı oyuncusu Moryke Fofana, yakın zamanda başlayacak ligin ikinci devresini iyi geçirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor’da başarılı kanat forvet Moryke Fofana, takımın Antalya kampını değerlendirdi. Antalya kampında çalışmaların çok güzel ve sıkı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu Moryke Fofana, “Kamp çok güzel gidiyor. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarıya iyi bir şekilde hazır olacağız. Kamplar her zaman güzeldir. Kamp yapmaya geldiğimizde takım arkadaşlarımızla her şeyi birlikte yapıyoruz ve birlikte daha fazla vakit geçiriyoruz. Bana göre kampta futbol takımından ziyade bir aile oluyoruz. Umarım bunu sahada hissederiz ve her şey bizim lehimize olur” dedi.

“İyi bir ikinci devre geçireceğimize inanıyorum”

Sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini belirten Moryke Fofana, “İlk yarıyı ikinci sırada bitirdik. Ama bu kolay olmadı. Çünkü çok fazla sakat oyuncumuz vardı. En önemli şey ikinci yarıya hazır olmak. Altay’a karşı oynayacağımız ilk maç bizim için çok ama çok kritik ve iyi bir maç olacak. Bu maçı kazanırsak özgüvenimiz artacak. Çok çalışıp, herkesi mutlu edeceğiz. İlk yarıdan daha güçlü olacağız. İlk yarı zordu ama ikinci yarı her takım için daha zor olacak. Ama biz daha çok çalışıp, yüzde 100 hazır olacağız ve iyi bir ikinci devre geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.