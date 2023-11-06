Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un tecrübeli oyuncusu Moryké Fofana, Hatayspor maçında taraftarın beklediği sonucu aldıklarını hatırlatarak, "Çok çalışıp güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor’u 2-1’lik skorla yenen Samsunspor bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Çarşamba günü oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını ise Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdüren Samsunspor’da antrenman öncesi tecrübeli oyuncusu Moryké Fofana, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig’deki ilk galibiyetin çok iyi bir dönemde geldiğini ifade eden Fofana, "Hepimiz böyle bir galibiyeti hak ediyorduk ve böyle bir galibiyeti bekliyorduk. Sonuçta 11 yıldan sonra tekrardan Süper Lig’e geldik ve istediğimiz gibi lige başlayamadık. Aslında çok güzel maçlar çıkardık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hak etmediğimiz sonuçları aldık ama taraftarımız da tabii ki de bu sonuçları hak etmiyordu. Biz çok şükür onların istediği sonucu bu maçta vermeyi başardık ve bundan sonra da inşallah çok çalışmaya devam edersek bu şekilde bir güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bazen çok iyi oynadığımız halde istemediğimiz sonuçlar geliyor ve bu da taraftarımızı üzebiliyor. Mesela bu maçta Marius çıktığında bazı tepkiler oldu. Onları da anlıyoruz tabii ki ama bana göstermiş oldukları sevgi sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Sadece benim için değil takımada büyük destek oluyorlar. Ben kendi adıma bundan sonra elimden gelenin her zaman en iyisini yapıp onlara mutlu etmeye çalışacağım. Bunu sadece ben değil takım olarak birlikte yapacağız. İstanbulspor ile oynayacağımız maç çok önemli ve kritik bir maçtır. Aynı puandayız. Averaj ile onların üzerinde bulunsak da aynı puandayız. Eğer bu maçı kazanırsak kesinlikle Pendikspor karşısında da çok büyük bir moral ve motivasyon sebebi olacaktır” diye konuştu.

Sakatlığı ile ilgili sorulara ise Fofana, “Doktorumuzla konuştum. Analiz de yaptık. Doktorumla birlikte tedavilerime devam edeceğim” açıklamasında bulundu.