Mardian Mall AVM, marka portföyünü güçlendirmeye devam ediyor. Erkek giyim sektöründe özgün tarzı ve kaliteli ürünleriyle öne çıkan Morven, 42. mağazasını açarak moda tutkunlarıyla buluştu.

Morven’in açılışı, Mardin’deki alışveriş deneyimine taze bir soluk getirirken, ziyaretçilere stil sahibi ve zamansız parçalar sunuyor. Geniş ürün yelpazesiyle her tarza hitap eden Morven, günlük giyimden iş hayatına kadar pek çok farklı ihtiyaca cevap veriyor.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Alışveriş merkezimizi ziyaret eden herkesin kendini özel hissetmesini amaçlıyoruz. Morven gibi güçlü ve itibarlı bir markayı bünyemize katmak, bu vizyonumuzu bir adım öteye taşıyor. Ziyaretçilerimize yalnızca alışveriş değil, aynı zamanda kaliteli ve seçkin bir deneyim sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Morven’in Mardian Mall mağazası, şıklığı ve kaliteyi bir arada sunan koleksiyonlarıyla moda severleri bekliyor.