Manisa’da Şehir Hastanesinin yapılmasıyla birlikte şehre 85 yıl boyunca hizmet veren ve kapatılan Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin yeniden şehre kazandırılması için Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği çalışmalarına başladı. Dernek Başkanı Tuncay Özer yaptığı açıklamada, “Bu topraklarda doğup büyüyen Morris Şinasi’nin ABD’de kurduğu vakıf 80 yıl boyunca bu topraklardaki çocukların sağlığı için para göndermiş. Biz de o vefayı göstererek yine bu toprağın evlatları olarak onun ismini yaşatmak istiyoruz. Manisa’ya müstakil bir Morris Şinasi Çocuk Hastanesi açılması için destek bekliyoruz” dedi.

Manisa’da Şehir Hastanesinin yapılmasıyla birlikte şehre 85 yıl boyunca hizmet veren ve kapatılan Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin yeniden şehre kazandırılması için Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği çalışmalarına başladı. Dernek Başkanı Tuncay Özer yaptığı açıklamada, “Bu topraklarda doğup büyüyen Morris Şinasi’nin ABD’de kurduğu vakıf 80 yıl boyunca bu topraklardaki çocukların sağlığı için para göndermiş. Biz de o vefayı göstererek yine bu toprağın evlatları olarak onun ismini yaşatmak istiyoruz. Manisa’ya müstakil bir Morris Şinasi Çocuk Hastanesi açılması için destek bekliyoruz” dedi.

Aslen Manisalı bir Yahudi ailenin oğlu olan ABD’li ünlü milyarder Morris Şinasi’nin vefatının ardından vasiyeti gereği bir vakıf hastanesi olarak Atatürk’ün onayı ve TBMM’den geçen özel izinle 1933 yılında Manisa’da kurulan Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin yeniden açılabilmesi için çalışmalara başlandı. 85 yıl boyunca Manisa’da hizmet veren ve ABD’deki vakıf tarafından desteklenen hastanenin faaliyetlerine son verilmesinden 4 yıl sonra Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği hastanenin yeniden aynı yerinde açılabilmesi için çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz haftalarda Merkezefendi Devlet Hastanesine 2 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlayarak Morris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kazandıran derneğin Başkanı Tuncay Özer ve yönetim kurulu üyeleri Manisalı gazetecilerle bir araya geldi.

Morris Şinasi’nin ismi yaşamaya devam edecek

Morris Şinasi’nin doğup büyüdüğü Manisa’daki ve zengin olduğu ABD’deki hayatını anlatarak açıklamalarına başlayan Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Tuncay Özer, “2019 yılında itibaren Derneğin Yönetim kurulu olarak faaliyet gösteriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Morris Şinasi Manisa için çok kıymetli bir isim. Hepimizin bu hastaneyle ilgili hatıraları var, hepimiz için çok kıymetli bir isim. Biz de Manisa’da 4 çocuk yetiştirdik ve burası bizim için kıymetli. 80-90 yıllık bir macerası olan bir sistem. Amerika’daki Morris Şinasi Vakfının ilimize 1933 yılında yaptığı bir çocuk hastanesi var. Şu anda aktif değil. 80 yıl sonra bu hastane hizmet göremediği için kapalı. Biz dernek yönetimi olarak çocuk sağlığı için vakfın bize gönderdiği parayı nasıl değerlendiririz diye düşündüğümüzde, Merkezefendi Devlet Hastanesinde bir çocuk servisi açıldı daha sonra bir yoğun bakım ünitesi ihtiyacı oldu. Devletin bu malzemeleri temin etmesi zaman alacaktı. Hastane yönetiminin bizden bir talebi oldu. Biz de ahde vefa gereğince eğer dedik bu açılacak yenidoğan yoğun bakım ünitesine Morris Şinasi ismini verirseniz biz bütün malzemeleri temin ederiz dedik. Manisa’ya geldik gerekli malzemelerin listesini aldık ve 6 yataklı Morris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kazandırdık. 2 milyon 200 bin TL gibi bir para harcadık. Peşin aldığımız için daha uyguna aldık malzemeleri. 6 Aralık’ta saat 14.00’da yoğun bir katılımla Merkezefendi Devlet Hastanesi Morris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Morris Şinasi ile herkesin bir hatırası var” diyerek açıklamasına devam eden Özer, “Temel muradım; Morris Şinasi Hastanesinin olduğu alanda yeniden bir çocuk hastanesinin hayata geçmesi ama yeni bir bina veya eski binanın güçlendirilmesi veya binanın yıkılarak yerine yeni bir çocuk hastanesi yapılması. Bunun için derneğimizin daha doğrusu ABD’deki vakfımızın yardımına ihtiyacımız var. Çünkü vakfımız ahde vefa örneği göstererek bu topraklarda doğmuş büyümüş Morris Şinasi için 80 yıl boyunca bu topraklardaki çocukların sağlığı için para göndermiş. Biz de o vefayı göstererek yine bu toprağın evlatları olarak onun ismini yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Eski binayla ilgili süreç başka bir süreç”

Hastanenin eski binasının depremle ilgili testlerini yaptırdıklarını kaydeden Özer şunları söyledi: “Depreme dayanıksız çıktı. Ya güçlendirilmesi gerekiyor ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor bu başka bir süreç. Bizim nihai hedefimiz, elimizdeki nakiti çocuk sağlığına katkı sağlamak için Merkezefendi’deki yoğun bakım için harcadık ve destek vermeye devam ediyoruz ama nihai hedefimiz Manisa’ya müstakil bir Morris Şinasi Çocuk Hastanesi açılması için sizin , vakfın ve Manisa’nın desteğine ihtiyacımız var.”