Hayatın en cesur konularını eğlenceli şekilde ele alan Morkomedyen stand-up gösterisi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel performansla İstanbul’da seyirci karşısına çıkıyor.

Astrolojiden kuantuma, kadın-erkek ilişkilerine kadar hayatın en cesur konularını eğlenceli şekilde ele alan Morkomedyen stand-up gösterisi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel performansla seyirci karşısına çıkıyor. Morkomedyen; mizahın sınır tanımadığı, tabuların kırıldığı ama kahkahaların hiç eksik olmadığı eğlenceli şovuyla 27 Mart’ta İstanbul Biletinial Torium Sahne’de olacak. Gösterinin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.