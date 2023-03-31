Deprem bölgesinde hayata geçirilen Mor Yerleşke konteynerleri İzmit’e göç etmek zorunda kalan depremzedelerin hizmetine de sunulacak.

İzmit Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğinde deprem Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen Mor Yerleşke konteynerleri, İzmit’te de faaliyet gösterecek. Deprem bölgesinde İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği Çadır Yaşam Alanlarında depremzedelere destek veren Mor Yerleşke Konteynerleri, İzmit’teki depremzede vatandaşlara içinde hazır hale getirilecek.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinden hizmet verecek olan Mor Konteynerler hakkında açıklama yapan Sosyolog Burcu Öztürk, "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları, Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği iş birliği ile hataya geçirilecek olan Mor Yerleşke konteynerleri, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgelerinin ardından İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde de yerini aldı. Kadının mücadelesinin rengini temsil eden mor renk ile donatılacak olan konteynerler, psikososyal destek odası, kadın sağlığı danışma odası ve çocuk oyun odasından oluşmaktadır. Şiddetten arınmış güvenli bir alan oluşturulan yerleşkede öncelikli olarak deprem bölgesinden gelip ilimize yerleşen vatandaşlarımız faydalanacaktır. Şu anda yapım aşamasında olan yerleşke tamamlandıktan sonra depremden etkilenen kadın ve çocukları bekliyor olacak" dedi.