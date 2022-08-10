Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanında hasat başlarken, yüksek verim üreticinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanında hasat başlarken, yüksek verim üreticinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanda yeni dönem hasadı başladı. Belediyenin ürün alım garantisi verdiği reçeli, çayı, baharatı, şerbeti ile birçok çeşitli ürünü yapılan mor reyhan aynı zamanda tam bir şifa kaynağı.

200’ün üzerinde aromatik değeri güçlü bir antioksidan özelliğinin yanı sıra sindirim sistemi üzerinde temizleyici, toksin atıcı etkisi bulunduğu ifade edilen ürüne Arapgir Belediyesi tarafından alım garantisi veriliyor.

Kayaarası Kanyonu Meydan Köprüsü yanında bulunan tarlalarında eşi Mehmet Karakaya ile birlikte yaklaşık 30 yıldır reyhan üretimi yaparak geçimlerini sağlayan Necla Karakaya, mor reyhanda yeni dönem hasadın başladığını belirterek, verimden memnun olduklarını söyledi.

Yıllardır bölgede reyhan ekimi yaptıklarını kaydeden Karakaya, "Yılladır buradayız ve mor reyhan ekimi yapıyoruz. Yeni dönem hasadına başladık. Elde ettiğimiz ürünlerin büyük bir bölümünü ilçe belediyemiz alıyor, bunun yanında vatandaşlarımızı da satış yaptığımız oluyor. Sağlık açısında oldukça faydalı olan mor reyhan her derde devadır, herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Bölgede üreticiler ile birlikte hasada katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise reyhanın artık kendini bulduğunu kaydederek, mor reyhanın Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olduğuna dikkat çekti.

Üretimin arttırılması için de ciddi bir gayret sarf ettiklerini ifade eden Cömertoğlu, "Mor reyhan 2010 yılından buyana Arapgir Belediyesi’nin kırsal kalkınma modelinin bir parçası olarak öne çıkan ürünlerinden bir tanesi. 2015’ten bu yana da sözleşmeli ekim yapıyoruz. Üreticilerden aldığımız ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme çalışmalarımız devam ediyor. Şu an ikinci hasat dönemindeyiz. Yılda 4 veya 5 hasat yapılabiliyor ve reyhan artık kendini buldu. Artık aroma değerleri yükseldi bundan sonraki hasatta biraz daha yükselecek içeriği artacak" ifadelerini kullandı.

Pandemi ile birlikte mor reyhanın popülaritesinin arttığını belirten Cömertoğlu, "Korona virüs mikrobuna karşı koruyucu ve uzaklaştırıcı reyhan bitkisi öne çıktı. Dolayısıyla bir o kadar daha bu çalışmalarımız önemli hala geldi. Üreticilerimiz, işletmecilerimiz taleplerini arttırıyor. Yurtdışı pazarında talepler çoğalmaya başladı. Bizlerde bu taleplere karşılık vermek için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.