Bayburt Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Sahasında ekimi yapılan mor patates, hasat edildi.

Bayburt Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Sahasında ekimi yapılan mor patates, hasat edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan koordinatörlüğünde, Bayburt iklimine uyum sağlaması muhtemel tarımsal ürünlerin deneme ekimlerinde bir ürünün daha bölge iklimine yüksek derecede uyum sağlaması sevinçle karşılandı. Güney Amerika kökenli olan ve ülkemizde pek bilinmeyen mor patates hasadının verimliliği, bölgeye yeni bir tarımsal ürünün kazandırılması adına önemli bir gelişme oldu. Beyaz patatesten 10 kat daha fazla besin değerine sahip olan mor patates, karbonhidrat, kalsiyum, folik asit, C vitamini, demir minerali açısından oldukça zengin olmasıyla bilinirken, sahip olduğu yüksek miktardaki antosiyaninin vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyarak kanser riskini azaltmak, sindirim sistemini düzenlemek, tansiyonu dengelemek gibi birçok faydası bulunuyor.

Mor patatesin hasadına katılan Rektör Türkmen, hasadın beklenenden yüksek verimlilikte olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bu denli önemli bir ürünün Bayburt ikliminde yetişiyor olmasının bölge tarımına önemli katkılarının olacağını belirten Rektör Türkmen, araştırma sahasındaki diğer bitkileri de inceleyerek yeni müjdeler vermek için özveriyle çalışan ekibi kutladı.