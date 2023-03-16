Körfez Belediyesi, D-100 yan yolda Hacı Osman Mahallesi’ne giriş ve çıkışların sağlandığı ana cadde konumundaki 270 metrelik Mor Lale Sokak’taki eskiyen asfaltı yeniledi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler sabah saatlerinde ilk olarak D-100 yan yol ile Mimar Sinan Mahallesi’ne bağlantının sağlandığı kavşakta çalışma başlattı. Kavşaktaki çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ekipler 270 metrelik Mor Lale Sokak’ta önce mevcut asfaltın kazma işlemini gerçekleştirdi. Hemen ardından da sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde tamamlanan çalışma sonrasında yol trafiğe açıldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da çalışmadan dolayı teşekkür etti.