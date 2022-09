Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Antalyaspor maçı öncesi, “Aslında çok çekindiğim bir maç. Onlar Trabzonspor’u 5-2 yendikten sonra üst üste 3 mağlubiyet aldılar. Şu anda arzulu olacaklar. Bizim de ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. O yüzden kendi performansımızı yansıtmak için hazırlanıyoruz” dedi.

Ligde 13 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışan mavi-lacivertli ekip taktik idmanı yaptı. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçen hafta Trabzonspor maçında gol attıktan sonra sakatlanan Kevin Rodrigues’in idmanlara başladığını, nihai kararı bugün vereceklerini söyledi.

“Kendi performansımızı yansıtmak için hazırlanıyoruz”

Antalyaspor maçının zorlu geçeceğini ancak buna göre hazırlandıklarını vurgulayan Montella, "Aslında çok çekindiğim bir maç diyebilirim. Şu açıdan çekiniyorum, onlar Trabzonspor’u 5-2 yendikten sonra üst üste 3 mağlubiyet aldılar. Onların durumu şu anda arzulu olacaktır. Biz de Trabzonspor’u yenerek gidiyoruz oraya. Ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. O yüzden kendi performansımızı yansıtmak için hazırlanıyoruz" diye konuştu.

“Adım adım ilerlemek zorundayız”

Her maçta daha iyisini yapmak için uğraştıklarını kaydeden Vincenzo Montella, daha sonra şunları söyledi:

"Bizim hedeflerimiz her zaman kendimizle alakalı o yüzden maksimumu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bizim için çok önemli böyle olması. Biz adım adım ilerlemek zorundayız. Lige baktığınızda yolda hiçbir şekilde bir şey bırakmak istemiyoruz. Hedeflerimiz bunlar aslında her maçta daha iyisini yapmak. Puantajda da yukarıda Konyaspor’u da görebiliyorsunuz sürekli diğer takımlara rahatsızlık verebilen bir takım ya da Başakşehir gol averajını inanılmaz kullanan bir takım sonrasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. O yüzden bizim hedeflerimizi her zaman maçtan maça götürmemiz gerekiyor. Her zaman en iyisini yaparak yolda da hiçbir şey eksik kalmadan yapmak istiyoruz."