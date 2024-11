A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi yaptığı açıklamada, yarınki maçta ilk hedeflerinin A ligine çıkmak olduğunu söyleyerek, “Elimizden ne geliyorsa üst lige çıkmak için yapacağız” dedi.

Yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Kayseri’ye geldi. Havaalanından otobüsle maçın oynanacağı Kadir Has Stadyumu’na gelen futbolcular, saha da yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İlk hedefimiz A ligine çıkmak"

Yarınki maçın önemli olduğunu bildiklerini kaydeden Montella, “Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. İlk hedefimiz A ligine çıkmak. Zorlu bir maç olacak ama sonucu istediğimiz gibi almak istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa üst lige çıkmak için yapacağız. Yarınki maçla alakalı hedefimiz A ligine çıkmak. Yarın da seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"Spekülasyonlar var"

Roma ile isminin anılmasını değerlendiren Montella, “Spekülasyonlar var. Bunları duymak bana zevk veriyor. Futbolcularımız büyük iş başarıyor ki hoca bile spekülasyonlara dahil oluyor. 1 ay önce Premier Lig’den bahsediliyordu, şimdi İtalya’dan. Biz bir aileyiz. Herkes milli takım zamanını 4 gözle bekliyor. Bu anları yaşamakta çok keyifli. Şunun da altını çizmek lazım. Böyle bir şey olduğunda ilk görüşeceğim insanlar başkanımız ve futbol sorumlumuz olur. O yüzden kendimi yormam” diye cevap verdi.

"Bizim takım olarak kimliğimiz var"

Geldiği günden beri güzel sonuçlar aldıklarının altını çizen İtalyan teknik adam, “Geldiğim günden itibaren, çok özel ve sonuçlar alıyoruz. Futbolcularımız olmasaydı yapamazdık. En büyük gururumda son İzlanda maçındaki ortamımız. İzlanda maçında kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama elimizden gelen her şeyi yaparak kazandık. Benim için gurur verici olmuştu. Bizim takım olarak kimliğimiz var. Her şartta beraberiz. Gelişebilecek milli takımımız var. Futbolda hem yükselirsiniz hem aşağı çekebilirler. Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak” ifadelerini kullandı.

"Sakatlıklar bizi üzdü"

Sakatlıkların kendilerini üzdüğünün altını çizen Vincenzo Montella, “Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar’da son anda sakatlandı, İrfan’da yetişemedi. Ahmet Kutucu’yu da yetiştiremedik. Bunlar üzücü. Deniz’in sakatlığı da bizi çok üzdü ilk defa bizimle milli takıma katıldı ve güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. . Ferdi’nin gidişi de bizi üzdü. Bunlar bizi üzüyor ama planlarda bir değişiklik olmayacak” şeklinde konuştu.

"İzlanda maçı gurur verici bir tabloydu"

Son maçta gururlandığını belirten Montella, “Umarım yaklaşımımız son İzlanda maçındaki gibi olur. Son maçta gururlandıran tablo vardı. 89. dakikada baskı yapan oyuncumuz vardı ve bu golü getirdi. Aynı kazanma gayreti ile bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu da bizim için gurur verici bir tablo” dedi.