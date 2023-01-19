Eskişehir’de çalıştıkları cam ve alüminyum fabrikasının yaptığı ihracat sayesinde hayatlarında ilk kez yurtdışına çıkma fırsatı bulan montaj personeli, yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir’de çalıştıkları cam ve alüminyum fabrikasının yaptığı ihracat sayesinde hayatlarında ilk kez yurtdışına çıkma fırsatı bulan montaj personeli, yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

2017 yılından bu yana hizmet veren Esvera Cam ve Alüminyum firması, her geçen gün büyüyen iş alanları ile geçtiğimiz yıl 6 farklı ülkeye ihracat yaptı. İhracat ile yapılan satışlarda da montaj için kendi personelini gönderen Esvera Cam ve Alüminyum, bu şekilde çalışanlarının hayallerini de gerçekleştirmiş oluyor. Firmanın montaj kısmında çalışan ve daha önce yurtdışına çıkma fırsatı bulamayan personel, bağlı oldukları şirketin sağladığı imkânlarla ilk yurtdışı deneyimini yaşamış oluyor.

“2 kez yurt dışında çalışmak benim için çok büyük bir gururdu”

Yaklaşık 5 yıldır çalıştığı Esvera Cam ve Alüminyum firmasının yaptığı ihracatla birlikte montaj yapmak için 2 kez Dubai’ye giden Mustafa Kaçmazhan, ilk yurtdışı deneyiminin işi sayesinde olduğunu belirterek, “Ben 2 kez Dubai’ye gittim. Çok büyük bir şehirdi. 2 kez yurt dışında çalışmak benim için çok büyük bir gururdu. Bu iş sayesinde ben gittim. İşimizi de en sağlıklı şekilde yapmaya çalıştık. Yurt dışına çıkma hayalim zaten vardı. Farklı ülkeleri gezmek isterdim ama nasipte işle gitmek varmış. Orada gezmeye de fırsat buldum” dedi.

“Fransa bizim için ulaşılmazdı, ulaştık”

Çalıştığı montaj birimi sayesinde ilk kez yurtdışına çıkma fırsatı bulduğunu belirten Eşref Biçer, “İlk yurt dışına çıkışımız burada başladı. Daha önce gidip görme, gezme fırsatımız olmadı. İlk defa işim sayesinde yurt dışına çıktık. Fransa bizim için ulaşılmazdı, ulaştık” diye konuştu.

“2023 sonuna kadar olan hedefimiz ise yaklaşık 50 ülke ile çalışmak”

Esvera Cam ve Alüminyum firmasının ihracat departmanında çalışan Fatma Yurtseven, 2023 yılı sonuna kadar 50 ülke ile çalışmayı hedeflediklerini belirterek, “2021’den beri yaklaşık 10 ülkeye ihracatımız var. Bunlar Avrupa’da; Avusturya, Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa, Karadağ, Romanya Macaristan. Onun dışında şu anda Güney Afrika’da Gana ile çalışıyoruz. Belirli projelerimiz var. 2023 sonuna kadar olan hedefimiz ise yaklaşık 50 ülke ile çalışmak” dedi.

“Montaj ekibimiz yurtdışında da hizmet veriyor”

Yaptıkları ihracatta nakliye, montaj ve satış sonrası destek hizmetlerinin verildiğini ve bundan dolayı personelin pasaportlarının bulunduğunu belirten Esvera Cam ve Alüminyum firmasının dış ticaret uzmanı Atilla Ertural, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece ürettiğimiz ürünlerin gönderimi değil ayrıca nakliyesi, montajı ve satış sonrası birçok farklı desteği vermekteyiz. Montaj ekibimiz yurt dışı hizmet de vermekte. Ekipte neredeyse çalışan bütün arkadaşlarımız pasaportuna ve gideceği ülkeye göre vizesine sahip.”