Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Moni Keman Dörtlüsü konseri, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Moni Keman Dörtlüsü konseri düzenlendi. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen müzik ziyafetinde, Moni Keman Dörtlüsü tarafından oda müziği konseri verildi. Eğlenceli geçen konserde Moni Keman Dörtlüsü unutulmaz bir an yaşatırken vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Konserde "Grave", "Allergo", "Lorgo e Staccato", "Adagio", Lento Espressivo" besteleri çalındı. Aynı zamanda konserin sonunda bazı bölgelere ait büyük ceviz, misket, vardar ovası, tamzara gibi yöresel ezgiler de kulakların pasını sildi.

Moni Keman Dörtlüsü Oda Müziği Konserini veren Hüseyin Uysal, Elif Selenga Yılmaz, Samet Çetiner ve Metin Buzduğu’nun performansı davetliler tarafından büyük alkış aldı. Konseri, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, bazı fakültelerin dekanları, öğretim görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar dinledi.