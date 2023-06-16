Kastamonu’da, şehre ismini verdiği efsanelerde söylenen Bizans prensesi "Moni", üniversite öğrencileri tarafından çizilen resimler, heykellerle anlatıldı.

Kastamonu’da üniversite öğrencileri, Kastamonu şehrine ismini verdiği rivayet edilen Bizans tekfurunun kızı Moni’yi yaptıkları eserlerle anlattı. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde hayata geçirilen "Kastamonu Moni Efsanesinin Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Eşliğinde Resim Çalışmalarına Etkisinin İncelenmesi” projesi ile efsanelere konu olan "Moni" ile ilgili çalışmalara imza attı. Proje çerçevesinde öğrenciler, resim, heykel, seramik, enstalasyon, fotoğraf ve videolar ile "Moni"yi anlattı. Yapılan eserler, Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezinde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Asırlardır yaşayan efsane: Moni

Efsanelere göre, Türklerin Kastamonu Kalesini fethi sırasında Bizans tekfurunun kızı olan Moni’nin, aşık olduğu Türk kumandanına kalenin anahtarını verdiği ve kalenin Türkler tarafından ele geçirilmesinin ardından halk arasında dolaşmaya başlayan "Kastın ne idi Moni’ye" sözünün "Kastamonu" kelimesinin kökenini oluşturduğu söylenir.