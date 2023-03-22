Bunlar da ilginizi çekebilir

Kampanya detayları ve birbirinden şık mobilya seçenekleri için www.mondihome.com.tr adresi üzerinden erişim sağlamak mümkün.

Mondihome’un şıklığı yanında modern ve fonksiyonel özellikleriyle de dikkat çeken ürünleri indirim kampanyasında yerini aldı. 21 Mart Bahar ekinoksuna özel düzenlenen kampanya 21-26 Mart tarihleri arasında 21 üründe geçerli olacak. Mondihome’un internet sitesinde online’a özel sepette yüzde 21 indirim yanında taksit ve ödeme avantajları da bulunuyor.

Mobilya sektörünün genç ve dinamik markası Mondihome, 21 Mart ekinoksuna özel bir kampanya düzenledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.