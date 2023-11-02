MUŞ (İHA) – Muş’ta bir markete molotoflu saldırıda bulunan terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi, evinde terör örgütünün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu maddesi ve esrar tohumuyla yakalandı.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü yandaşlarına yönelik sürdürdüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Muş’un Yeni Mahallesi’nde 10 Eylül 2023 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Şubesine molotof atan kişiye yönelik çalışma yürüttü. Polis ekipleri, bir aylık kamera incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren DGH üyesi C.E.’yi tespit etti. Yapılan operasyonda C.E.’nin ikametinde toplatma kararı bulunan kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi. Öte yandan ikamette terör örgütünün en büyük finans kaynağı olan bir miktar uyuşturucu ve esrar tohumu ele geçirildi. Molotoflu saldırı ve uyuşturucudan dolayı kişi hakkında adli işlem başlatıldı” denildi.