Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Nehri üzerinden geçişleri sağlayan Mollaköy Köprüsü’nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Zamanla deforme olan köprüde sırasıyla yapılan işlemlerde deprem takozu ve prefabrik kiriş montajı tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Nehri üzerinden geçişleri sağlayan Mollaköy Köprüsü’nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Zamanla deforme olan köprüde sırasıyla yapılan işlemlerde deprem takozu ve prefabrik kiriş montajı tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluğunda olan mahalle geçişlerindeki köprü ve yolları sil baştan yeniliyor. Kırsalda ve merkezde birçok köprüyü sil baştan yenileyen ve güçlendiren Büyükşehir, Mollaköy’de yıllardır sorun oluşturan köprü için de önemli bir adım atmıştı. Sakarya Nehri’nin üzerinden geçen, mahalle ve kent merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan ve bu sebeple önemli bir güzergah olan köprünün gövde ve ayak bağlantısı hasar görmüştü. Köprünün su ile bağlantısı kesilerek deforme olmuş köprü ayağı bertaraf edildi. Zemin temizlenerek, köprünün uzun yıllar sağlıklı şekilde hizmet vermesi için fore kazık uygulaması yapıldı. Fore kazık uygulaması sonrası yeni köprü ayağının demir donatılarının imalatı gerçekleştirip, beton köprü ayağı tamamlandı.

Uzun yıllar sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlayacak köprüde, prefabrik kiriş ve deprem takozu montajlama işleminin ardından projenin yüzde 70’lik bölümü tamamlandı. Köprü, yapılan bu işlemlerin sonrasında bölgeye uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir yapı haline gelecek. Yoğun araç trafiğine, doğal afetlere, suyun debisine ve akış kuvvetine karşı dayanıklı bir duruma gelecek olan Mollaköy Köprüsü artık daha güvenli bir ulaşım imkanı sunacak. Araç ve yaya trafiğinin sağlanacağı köprü üst kısımda, kirişlerin üzerine demir donatı oluşturularak betonlama çalışması yapılacak. Köprünün araçlar ile yaya yolunun arasına oto korkuluğu ve yaya korkuluk çalışması yapılarak yaya ve araç güvenliği sağlanacak. Son işlem olan sıcak asfalt serim işleminden sonra köprü, araç ve yaya trafiğine açılarak bölge halkının hizmetine sunulacak.