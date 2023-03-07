Yıldırım Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği tarihi medreseyi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ni Yıldırımlı çocukların hizmetine açtı.

Yıldırım Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği tarihi medreseyi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ni Yıldırımlı çocukların hizmetine açtı.

Yıldırım Belediyesi’nin restore ettiği 6 asırlık Molla Yegan Medresesi, Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açıldı. 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklara hizmet veren Çocuk Üniversitesi’ 10 branşta 250 öğrenci eğitim alıyor. Toplam 2 bin 407 metrekarelik alan üzerinde bulunan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, küçük kaşiflerin yetişmesine imkân sağlayacak. Es-Sufi’nin gök küresi ve Piri Reis’in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya’nın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunduğu üniversitede ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi de yer alıyor. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi önümüzdeki haftalarda ilçedeki okullardan gelen ziyaretçileri ağırlamaya başlayacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, derslerin başladığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verildiğini söyledi. Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun şekilde restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde bilimsel ve sanat atölyelerin yanında evlatlarımızın eğlenceli vakit geçireceği sergi alanları ve etkinlik atölyeleri de bulunuyor. Ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktivitelerinin yapılacağı merkezimizde, anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi.