Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı’nın düzenlediği Molla Fenari İslam Araştırmaları Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı’nın düzenlediği Molla Fenari İslam Araştırmaları Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi.

İlahiyat Fakültesi Akademik Genel Kurul Salonu’nda yapılan törende Doktora dalında birinci seçilen Dr. Fatma Seda Şengül, ödülünü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’dan aldı.

Araştırma Görevlisi Emine Yelbey Aydın’ın koordinatörlüğünü yürüttüğü ve beşincisi düzenlenen Molla Fenari İslam Araştırma Ödüllerinde Doktora Mansiyon ödülüne layık görülen Dr. Esra İrk’a ise ödülünü Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya verdi.

Yüksek lisans dalında birinci olan Merve Ünal ve Yüksek lisans dalında mansiyon ödülünü kazanan Büşra Nur Yıldız’a da belgeleri takdim edildi. Dereceye girenlerin çalışmalarını anlattığı kısa sunumların ardından, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Dekan Prof. Dr. Ali Kaya’nın yaptığı tebrik konuşmaları ile program sona erdi.