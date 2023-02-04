Fransız Oyun Yazarı Moliere tarafından 17’nci yüzyılda kaleme alınan ve Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından uyarlanan ünlü tiyatro oyunu ‘Cimri’ 2’nci kez sahnelendi.

Fransız Oyun Yazarı Moliere tarafından 17’nci yüzyılda kaleme alınan ve Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından uyarlanan ünlü tiyatro oyunu ‘Cimri’ 2’nci kez sahnelendi.

Yönetmen Mukaddes Yüksel’in yeniden düzenlediği, Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Cimri’, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda 2. kez sahnelendi. 2 perde olarak hazırlanan oyunda; Nurşen Osanç, Ender Çetin, Egehan Kozlarlı, Canan Çengelci, Ertan Tonbak, Selin Yüksel, Latif Akgün, Abdullah Köner, Ali İhsan Karakaya, Emre Grep, Atife Yeşiltepe ve Cihan Tarhan rol aldı. Yaklaşık 2 saat süren oyun seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Tulumbacı oyunculara çiçek takdiminde bulundu ve başarılı performanslarından dolayı tebrik etti.

Nazilli Belediyesi olarak kültür ve sanatın desteklenmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Ali Ertürk; "Belediye Başkanımız yoğun programları ve yarın Cumhurbaşkanımızın Nazillimizde gerçekleştireceği miting dolayısıyla katılamadılar. Hepinize çok sevgi ve selamlarını iletti. İnşallah bundan sonra Nazillimizde bu tür etkinlikler artarak devam edecek" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu adına başrol oyuncusu Ender Çetin, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek ikinci kez sahnelenen oyuna yoğun katılım gösteren sanatseverlere şükranlarını sundu.