Halit Ergenç tarafından seslendirilen ‘Ters Dönmüş Otomobil’ televizyon reklamı ile Castrol Magnatec’in sahip olduğu Dualock teknolojisinin motoru nasıl koruduğu anlatılıyor.

Halit Ergenç tarafından seslendirilen ‘Ters Dönmüş Otomobil’ televizyon reklamı ile Castrol Magnatec’in sahip olduğu Dualock teknolojisinin motoru nasıl koruduğu anlatılıyor.

Araç trafiği her geçen gün daha da artıyor. Bunun sonucunda da sürücüler trafikte giderek daha fazla dur-kalk yapmak zorunda kalıyor. Sürekli yavaşlama, hızlanma ve rölantide çalışma, motorun metal yüzeylerinde mikroskobik aşınmaların artmasına neden oluyor. Bu aşınmalar sonucunda da motor parçaları zarar görüyor.

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, araçların ilk günkü performanslarını uzun süre boyunca sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği Castrol Magnatec motor yağı ile araçların motorlarını sadece çalışırken değil dururken de koruyor. Şirket açıklamasına göre, dualock teknolojisine sahip Castrol Magnatec, mıknatıs gibi birbirine kenetlenen molekülleri sayesinde, motor yağı yerçekimi nedeniyle motordan kartere süzülürken bile motora tutunup güçlü bir koruma katmanı oluşturuyor. Bu sayede de otomobil motorlarını harekete geçtiği andan itibaren durmaksızın koruyor.

Dualock teknolojisi ile yüzde 50 daha az motor aşınması

Halit Ergenç tarafından seslendirilen ‘Ters Dönmüş Otomobil’ televizyon reklamı ile Castrol Magnatec’in sahip olduğu Dualock teknolojisinin motoru nasıl koruduğu anlatılıyor. Mıknatıs gibi birbirine kenetlenen moleküllerin yer çekimine karşı koyarak motorun hassas parçaları çevresinde koruma kalkanı oluşturduğu vurgulanıyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, yapılan kampanya ile Castrol Magnatec’in görünmez gücünü görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden ve gerek hayata geçirdiği rollerle gerekse de sesiyle hafızalarda yer edinen Halit Ergenç’in seslendirdiği reklam filmi ile Castrol Magnatec’in motora sağladığı güveni en iyi şekilde hedef kitleye de aktaracaklarına inandıklarını belirterek, “Yapılan aşınma limiti testlerine göre ortalama bir sürücü yılda yaklaşık 18 bin kez dur-kalk yapıyor ve şehir içi trafikteki zamanının üçte birini de rölantide geçiriyor. Otomobillerin motorunda oluşan aşınmaların büyük çoğunluğu aracın ilk çalıştırılmasında, motorun ısınması sırasında ya da trafikte dur-kalk anında meydana geliyor. Araçların motorlarında oluşan aşınma problemine karşı ürünümüzün sunduğu korumayı farklı ve üretici bir dil ile hedef kitlemize aktarmak istedik. Dualock teknolojisine sahip Castrol Magnatec, mıknatıs gibi kenetlenen molekülleri ile güçlü bir koruma kalkanı oluşturur, aşınmayı yüzde 50 azaltır ve aracınızın motorunda durmaksızın koruma sağlar” dedi.