Moldova’nın Ankara Büyükelçisi ve Gagauz Özerk Yeri’nin eski Cumhurbaşkanı Dmitri Croitor, 6 Şubat depreminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu.

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi ve Gagauz Özerk Yeri’nin eski Cumhurbaşkanı Dmitri Croitor, 6 Şubat depreminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu.

Büyükelçi Croitor, ziyarette yaptığı açıklamasında, "Şahsınızda bu acı günün yıldönümünde ölenlerimize rahmet Türk halkına başsağlığı diliyorum. Moldova hükümetinin gönderdiği kurtarma ekibi ile bende Hatay’da bulundum. Beni Ankara’da oturduğum binadaki komşum olan Okan kardeşim götürdü.Ben bu gün Moldova’dan gelen o kurtarma ekibine tekrar bir teşekkür mesajı attım ve dedimki ‘sizler o zor günde buraya gelerek Türkiye ile Moldova halkı arasında var olan dostluğu perçinlemiş oldunuz size her iki ülke halkı adına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Croitor, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesile Türk devletine, halkına ve sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Moldova ve Gagauz Özerk Yeri için yapılan destekler için çok teşekkür ediyor, 2025 yılında Moldova Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’da Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan okulumuzun eğitime başlayacağını da bildiriyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gagauz halkı adına da ayrıca çok teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise yaptığı konuşmada, "Değerli büyükelçim. Sevgili kardeşim; 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın depreminin yıldönümünde bizzat milletimizin evine gelerek acımızı paylaştığınız için size ve o acı günümüzde 57 kurtarma görevlisi gönderen Moldova hükümetine, 550 bin Lei toplayıp elçiliğimize teslim eden Gagavuz soydaşlarımıza şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyor, deprem şehidlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Rabbim tüm insanlığı bu türlü felaketlerden korusun ve böyle acıları bir daha bizlere göstermesin inşallah. Sayın Büyükelçim; Türkiye ile Moldova ilişkileri stratejik ortaklık temelinde gelişerek devam etmektedir. İki ülke ilişkilerinin arasındaki müstesna bağ,Moldova’nın da ayrılmaz unsuru olan Gagauz soydaşlarımızdır. Türkiye; Gagauz Türklerine ve Moldova’ya destek olmayı her daim sürdürecektir" dedi.

Topçu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi; ’Türkiye; Tatar’ı, Abhaz’ı,Nogay’ı Kumuk’u Çerkes’i, Tatar’ı, Gagavuz’u, Arnavut’u, Pomak’ı, Boşnak’ı, Türkmen’i, Ahıskalısı, Uygur’u Özbek’i, Kazak’ı, Kırgız’ı, Gazzeli, Arakanlı, Keşmirli, Afrikalısı ile tarih boyunca dara düşen bütün kardeşleri ve diğer bütün mazlumlar için esenlik yurdu olmuş ve olmakta olan adeta asrımızın Medine’sidir."

Görüşme hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.