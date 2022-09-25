Moldova’nın başkenti Kişinev’de binlerce kişi, artan doğal gaz fiyatları ve yükselen enflasyona tepki göstererek hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Moldova’nın başkenti Kişinev’de binlerce kişi, artan doğal gaz fiyatları ve yükselen enflasyona tepki göstererek hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen hayat pahalılığı Avrupa’da birçok ülkede protestolara neden oluyor. Moldova’nın başkenti Kişinev’de binlerce kişi, artan doğal gaz fiyatları ve yükselen enflasyona tepki göstererek hükümet karşıtı protesto düzenledi. Enerji fiyatlarını kontrol altına alamayan hükümetin istifasını isteyen göstericiler, "Kahrolsun (Cumhurbaşkanı) Maya Sandu" ve “Kahrolsun hükümet” sloganları attı.

Geçtiğimiz hafta ise Moldova parlamentosu dışında göstericiler çadır kurarak hükümete tepkilerini göstermeye başlamıştı. Geçtiğimiz cuma günü ise, Moldova’nın gaz dağıtıcısı konutta kullanılan doğal gaza yüzde 27 zam yaptı.

Ukrayna ve Romanya arasında yer alan Doğu Avrupa ülkesi Moldova’da, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından gaz fiyatlarının yükselmesiyle son aylarda siyasi gerilim arttı. Cumhurbaşkanı Sandu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali defalarca kınarken, Avrupa Birliği (AB) üyeliği için çalışmalarına devam ediyor.