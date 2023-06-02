Isparta Belediyesi tarafından 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Isparta Uluslararası Gül Festivali kutlamaları başladı.

Uluslararası Gül Festivali kutlamaları çerçevesinde farklı il ve ülkelerden Isparta’ya gelen halk oyunları ekiplerinden Moldova ve Ukrayna Halk oyunları ekibi Eğirdir’e de gelerek gösterilerini sergilediler. Eğirdir Otogar yanı gösteri alanında gerçekleşen halk oyunları gösterilerine; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, daire amirleri, vatandaşlar katıldı. Moldova ve Ukrayna Halk oyunları ekibi, birbirinden güzel oyunlarını sergilediler. Program yürüyüş ve tekne gezisi ile sona erdi. Cumartesi ve Pazar günü de farklı ülkelerin ekipleri de Eğirdir’de gösterilerini sergileyecekler.