Moldova parlamentosunda yapılan oylamada, Batı yanlısı Dorin Recean hükümeti güvenoyu aldı.

Moldova parlamentosunda yapılan oylamada, Batı yanlısı Dorin Recean hükümeti güvenoyu aldı.

Moldova’da 10 Şubat’ta istifa eden Natalia Gavrilita hükümetinin ardından Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından başbakan adayı olarak Batı yanlısı 48 yaşındaki Dorin Recean gösterilmişti. Moldova parlamentosunda yapılan oylamada, Recean hükümeti, 101 sandalyeli parlamentoda 62 milletvekilinin onayı ile güvenoyunu aldı. Recean bir önceki kabineyi büyük ölçüde korurken, sadece maliye, altyapı, adalet ve enerji bakanlarını değiştirdi.

Oylama öncesi "Müreffeh, Güvenli, Avrupalı Moldova" başlıklı bir programda politika planlarını parlamento ile paylaşan eski İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Recean, "Uluslararası anlaşmalara saygı duyulan, ülkeler arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözüldüğü, küçük devletlere saygının olduğu güvenli bir dünyada yaşamak istiyoruz. Avrupa Birliği’nin tam üyesi olmak istiyoruz" dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarının yükseldiği Moldova’da hükümet karşıtı protestolar patlak vermiş, 18 aylık görev süresinin ardından Başbakan Gavrilita istifa etmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sandu ise, defalarca Rusya’yı Moldova’yı istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı. Geçtiğimiz pazartesi günü Sandu, Rusya’yı Moldova hükümetini devirmek, Moldova’nın Avrupa Birliği’ne katılmasını durdurmak ve Ukrayna’ya karşı savaşta kullanmak için plan yapmakla suçlamıştı. Moldova’nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde askerleri bulunan Rusya ise, söz konusu iddiaları yalanladı.