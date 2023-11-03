Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Ticaret Odası’nda bir toplantı düzenledi. Moldova Fahri Konsolosu Gül Yazıcı ve Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan’ın da söz aldığı toplantı’da büyükelçi Croitor Gagavuz Türkçesi ile yaptığı konuşmada Türk yatırımcıları vizesiz, pasaportsuz gidilebilen Moldova’ya davet etti.

‘ 3 buçuk milyon nüfusu olan ülkeden 300 bin turistin 3 bini Dalaman’a iniyor’

Marmaris Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ‘’ Türkiye ve Moldova Cumhuriyet’i arasında ekonomik anlamda iş birliği, Moldova’nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından başlamıştır. O tarihte Moldova’ya yatırım yapmak amacıyla hiç tereddüt etmeden ilk gidenler Türk yatırımcılar ve girişimciler olmuştur. Bu başlangıç, Türkiye ve Moldova arasında var olan iyi niyet ve dostluk ilişkilerini bugüne kadar getirmiştir. Hâlihazırda devam eden Serbest Ticaret Anlaşması ve vize muafiyeti, karşılıklı ilişkilerimizin gelişmesinin önünü açmaya devam etmektedir.’’ diyerek ‘’Moldova geçmişten bugüne kadar Türkiye ile önemli ticari ilişkilerde bulunmuş bir ülke. Ancak turizm alanında maalesef bir adım geri kalmış durumdayız. Toplamda 3.5 milyon nüfuslu Moldova’dan Türkiye’ye yılda 260 bin civarı turist geliyor. Bunun sadece 3 bin civarında bir kısmı Dalaman bölgesini tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Moldova Fahri Konsolosu Gül Yazıcı, Marmaris ve Moldova arasında ticari ilişkilerin ilerlemesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılabilecekler konusunda katkı sağlamasını ümit etiğini belirterek Büyükelçi Dmitri Croitor’u konuşmalarını yapmak için sundu.

‘Türkiye Cumhuriyeti her zaman destekçimiz’

Moldova Büyükelçisi kendisinin de bir Gagavuz Türk’ü olduğunu belirterek Moldova’da Gagavuz Türkeri’nin yaşadığını Türkiye’nin Moldova ve Gagavuz Türkeri’ne destek olduğunu söyledi. Moldova’yı ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye’nin olduğunu ifade eden Büyükelçi Croitor, 3,5 milyon nüfusa sahip Moldova’nın Rusya- Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna’dan 800 bin kişiyi misafir ettiğini, 700 bininin Avrupa ülkelerine geçtiğini anlatarak, Türkiye gibi barışçı ve misafirperver bir ülke olduklarını söyledi.

‘Türkiye ile ticaretimiz daha çok gelişsin’

Büyükelçi Croitor, Türkiye ile Moldova arasındaki ticaretin son yıllarda geliştiğini belirtirken, "Ticaretimiz daha çok gelişsin istiyoruz. Her iki ülkede de yeterli potansiyel var. Bizde tarım çok iyi çok ilerideyiz. Ancak pazarlama ve ürüne dönüştürmede teknolojide eksikliklerimiz var. Bunları Türkiye’deki değerli iş insanları tamamlayabilir. Moldova’da iş gücü maliyeti düşük fabrika ve iş imkanlarının bol. Vergilerimiz komşu ülkelere göre düşük. Marmarisli ve Türkiye’den iş insanlarını davet ediyoruz. Moldova’yı çok seveceksiniz. Moldova Türk vatandaşlarına vize uygulamıyoruz. Gezin görün, fırsatları değerlendirin" şeklinde konuşarak herkesi Moldova’ya davet ettiğini belirtti.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Büyükelçi Dmitri Croitor’a Atatürk kabartmalı plaket hediye ederken büyükelçi de başkana Moldova’nın ünlü seramik plaketini takdim etti.