Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette GAÜN ile Moldova’daki üniversiteler arasında hayata geçirilebilecek iş birliklerinin ele alındı. Ayrıca görüşmede ortak işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentiler konuşuldu. Dmitri Croıtor’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesini ileriye taşıyacak her türlü işbirliklerine kapılarının açık olduğunu söyledi.

Ziyaret sonrası günün anısına Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor’a hediye takdim etti.