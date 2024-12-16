Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Marmaris’e gelen Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Büyükelçilik Müsteşarı Vasile Chitii ve Moldova Cumhuriyeti Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı’yı başkanlık makamında konuk etti. Türkiye ile Moldova arasında, Marmaris özelinde dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı ziyarette, Başkan Ünlü büyükelçiye Marmaris hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris’te yaptıkları çalışmaları ve özellikle turizmle ilgili gerçekleştirecekleri projeleri anlatan Başkan Ünlü, “İkili ilişkilerin, turizm ve ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptığımız Büyükelçi Croitor ve misafirlerimize ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi. Büyükelçi Dmitri Croitor ise Marmaris’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yakın ilgi ve misafirperverliği için Başkan Ünlü’ye teşekkür etti.