Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi mola evinden faydalanan engelli bireylerin velileri için, okuma-yazma geliştirme kursu başladı. Okuma-yazmayı öğrenmiş, ancak sonrasında bu eğitimini ilerletememiş veliler için başlatılan kursta kursiyerlere hem okuma-yazma bilgisi yeniden hatırlatılıyor hem de matematiksel becerilerinin geliştirilmesi sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi mola evinden faydalanan engelli bireylerin velileri için, okuma-yazma geliştirme kursu başladı. Okuma-yazmayı öğrenmiş, ancak sonrasında bu eğitimini ilerletememiş veliler için başlatılan kursta kursiyerlere hem okuma-yazma bilgisi yeniden hatırlatılıyor hem de matematiksel becerilerinin geliştirilmesi sağlanıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren mola evi özel eğitim öğretmenlerinden Fatma Esra Özdal, söz konusu kursa ilişkin talebin velilerden geldiğini ve kurum olarak yapılan değerlendirme neticesinde de eğitimlere başladıklarını söyledi. Aileleri daha çok tanımanın, engelli bireylere verilen hizmeti daha da kaliteli hale getirdiğini dile getiren Özdal, “Şu an okuma-yazmayı bilen, ama heceleyerek okuyan, anlamlandıramayan, okuduğunu anlayamayan velilerle başladık. Matematiksel becerilerde oldukça zayıflardı. Şu an 3. haftada olmamıza rağmen, akademik yönden ilerleme sağlamış durumdayız. Daha sonrasında onları günlük hayatla ilişkilendireceğiz” dedi.

Engelli çocuğuna daha fazla yardımcı olabilmek adına kursa katıldığını belirten Fadile Kendir isimli vatandaş ise okuma-yazmayı bildiğini, ancak kendini daha fazla geliştirmek istediğini söyledi. Kendir, “Ben, engelli çocuğuma faydalı olmak için tekrar okula başladım. 3 haftadır okumamızda, yazmamızda, matematikte bayağı bir gelişmemiz var. Bize daha çok, psikolojik destek de veriyorlar aslında. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, evdeki sıkıntılarımızı gelip anlatıyoruz” diye konuştu.

Kendisinin 10 yaşına kadar kimliğinin olmadığını ve kimliği çıkarıldıktan sonra da okula gitmeye utandığını söyleyen Maşallah Alp ise “Daha sonra kendi imkanımla harfleri öğrendim, ama birleştiremiyordum. Oğlum Yusuf Alp, mola evine geliyordu. ‘Kursumuz var. Okumanı geliştirmek istersen sen de gelebilirsin’ dediler. Geldim ve okumamı geliştiriyoruz. Oğlum daha okumaya geçemedi. Şimdi beraber ders çalışıyoruz. Onun bildiğini ben bilmiyorum, benim bildiğimi o bilmiyor, birbirimize destek oluyoruz. Şimdi kendimi daha güçlü hissediyor ve kendime daha çok güveniyorum” ifadelerini kullandı.