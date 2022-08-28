Moğalistanda yaşayan aile, kızının önerisi üzerine geldiği Tekden Hastanesi’nde yaptırdığı check-up sonrası Koroner By-Pass ameliyatı olmasıyla sağlığına kavuştu.

Moğalistanda yaşayan aile, kızının önerisi üzerine geldiği Tekden Hastanesi’nde yaptırdığı check-up sonrası Koroner By-Pass ameliyatı olmasıyla sağlığına kavuştu.

Bir süredir Denizli’de yaşayan Moğolistan’lı Nazlı Tabarak, Denizli Tekden Hastanesi’nde yaptırdığı check-up’tan memnun kaldığı için ailesini de Moğolistan’dan getirerek onlara da check-up yaptırdı. Yapılan check-up’ta Kardiyoloji doktorlarından Uzm. Dr. Mustafa Demir, hastanın birkaç damarının tıkalı olduğunu saptadı ve hastayı anjiyoya aldı. Anjiyo işleminden sonra yapılan değerlendirmede operasyon (Koroner By-Pass) önerilen hasta, Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ali Vefa Özcan, tarafından hemen ertesi gün opere edildi. Hastaneden taburcu olan hasta duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlıklı bir şekilde Moğolistan’a gitti.

“Ben yapılan check-up’tan memnun kaldığım için Moğolistan’dan ailemi de getirdim”

Denizli Tekden Hastanesi’nde check-up yaptıran Nazlıcan Tabarak, “Moğolistanlıyım ve bir süredir Denizli’de yaşıyorum. Tekden Hastanesi’ne eşimle birlikte ilk defa check-up için geldik. Yapılan işlemlerde, doktorlarımızdan ve çalışanlardan çok memnun kaldığımız için Moğolistan’dan ailemi de buraya getirdim. Onlara check-up yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu ve Tekden Hastanesi’nde güvenle check-up yaptırabileceğimizden bahsettim. Babam, annem ve kardeşlerim hepsini buraya davet edip onlara da check up yaptırdım. Yapılan check-up kontrollerinde Kardiyoloji uzmanı Dr. Mustafa Demir, babamın kalp ritimlerinin iyi olmadığını fark etti. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra anjiyo yapılması gerekir dedi. Anjiyo yapıldıktan sonra doktorumuz 3 damarın tıkalı olduğunu ve By-Pass yapılması gerektiğini söyledi. Bizi Kalp Damar Cerrahına yönlendirdi. Babam şu an gayet iyi. Doktorlarımız ailemin Moğolistan’a güvenle gidebileceğini söyledi. Tekden ailesine gerçekten çok teşekkür ederim. Başta doktorlarımız olmak üzere check-up birimindeki bizimle yakından ilgilenen arkadaşlara ve tüm hastaneye çok teşekkür ederiz” dedi.

“Tekden’de gördüğüm ilgiyi Moğolistan’a gidince herkese anlatıcam”

Moğolistan’dan check-up için gelen ve kalp damarlarının tıkalı olduğunu öğrenen 63 yaşındaki Anvarbyek Tabarak “Moğolistan’dan kontrollerimi yaptırmak için ailemle birlikte buraya geldim. Moğolistan’da mühendislik yapıyorum. 63 yaşındayım. Denizli’de yaşayan kızım check-up yaptırmış ve çok memnun kalmış. Bizim de yaptırmamız gerektiğini söyledi. Moğolistan’dan buraya check-up yaptırmak için geldik. Doktorum Mustafa Bey kalbimde bazı damarların tıkalı olduğunu söyledi ve beni by-pass yapması için Vefa Bey’e yönlendirdi. Bugün taburcu oluyorum ve herkesten çok memnunum. Moğolistan’a gittiğimde böyle bir hastanenin olduğunu ve çok iyi ilgilendiklerini herkese anlatacağım” şeklinde konuştu.

“Moğol hastamız sayesinde check-up yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk”

Check-up’ın yılda en az bir defa yapılması gerektiğinden bahseden Kardiyoloji kliniğinden Uzm. Dr. Mustafa Demir, “Check-up yaptırmak için Moğolistan’dan gelen hastamız Anvarbyek Tabarak’a yaptığımız kontrollerde hem kalp ritminde bir problem olduğunu hem de hastamızda ciddi bir damar hastalığı olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine mümkün olan en kısa sürede hastamıza anjiyo yapılması gerektiğini belirttik. Hastanemizde yaptığımız anjiyoların neredeyse yüzde 90’ınını radiyal arter dediğimiz el bileğinden yapıyoruz. Hastamıza da radiyal anjiyo yapabileceğimizi söyledik. Hemen ertesi gün hastamızı anjiyo laboratuvarına aldık. Anjiyo işlemi sırasında tahmin ettiğimizden çok daha ciddi bir durum olduğunu gördük. Kalbi besleyen 3 tane ana arter damarımız mevcut. Bu hastamızın da 3 ana damarında ciddi lezyon olduğunu gördük. Üç damar hastaları tıbbi endikasyon düşünüldüğünde stentten ziyade ameliyata daha uygun hastalardır. Hastamıza durumu hakkında bilgi verdik. Kalp damar cerrahisi uzmanımız Prof. Dr. Vefa Özcan’ın da hastamızın ameliyat için uygun olduğunu belirtmesinin üzerine hastamız ameliyata alındı. Ameliyattan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Hastamızı baz aldığımızda check-up ‘ın ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Hastanemizin check-up birimi, ameliyathane ekibi, anjiyo ünitemiz, serviste hastalarımızla ilgilenen hemşire ve yardımcı personel, yoğun bakımdaki hemşirelerimizin emeği çok fazla. Genelde doktorlar olarak bizlere teşekkür ediliyor fakat arka planda çok iyi bir tecrübe, çok fazla emek, çok ciddi bir gayretin olduğunu da belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Check-up birçok hastalığın teşhis edilmesinde önemli rol oynar”

Hastaya By-Pass işlemini yapan Tekden Hastanesi Kalp-Damar Cerrahı Prof. Dr. A. Vefa Özcan, “Moğolistanlı hastamız Anvarbyek Tabarak, Kardiyoloji doktoru Mustafa Demir tarafından koroner anjiyografi işlemi yapıldı ve üç damar hastalığı tespit edildi. Yapılan anjiyoda damar yapısının stent işlemine uygun olmadığı tespit edilince hastamızı, açık kalp cerrahisiyle üç damar koroner by-pass cerrahisi yapıldı. Bir damarına göğüsten alınan atar damar lima kullanıldı. Diğer iki damarına bacaktan alınan safen ven kullanıldı. Ameliyat sonrasında hastamızda herhangi bir komplikasyon olmadı. Hastamızı şifa ile 6. günün sonunda taburcu ettik. Bir hafta sonra kontrole geldiğinde dikişlerini aldık. Sağlıklı bir şekilde Moğolistan’a gönderildi. Check-up’ın birçok hastalığın teşhis edilmesinde önemli olduğunu unutmadan erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatmak isterim. Hastanemizde her türlü operasyonu yapabildiğimiz bir ortam sağladıkları için hastane yönetimine de ayrıca teşekkür ederim” şeklinde bilgi verdi.