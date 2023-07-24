Mogadişu heyeti, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kentte ulaşım alanında yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve 19-20 Temmuz’da gerçekleştirilen Agricities (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) 2023 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2’inci Küresel Tarım Forumu için gelen Somali’nin başkenti Mogadişu Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulaziz Osman Mohamed, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mohamed Hassan Mohamed, Dış İlişkiler Dairesi Koordinatörü Mustafa Abdullahi Hussein, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Mogadişu heyeti, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ulaşıma yönelik yapılan ‘Ulaşım Ana Planı, Bisiklet Ana Planı ve Otopark Ana Planı, toplu taşım optimizasyon çalışmaları, Elektrikli Otobüs Projesi ve Trafik Güvenliği Projesi’ hakkında bilgi aldı. Projeleri uygulama alanlarında inceleyen heyete Ulaşım Dairesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Endüstri Yüksek Mühendisi Ali Dinler ile Ulaşım Dairesi Trafik Şube Müdürü Mekatronik Mühendisi Murat Arslan bilgi verdi.

Abdulaziz Osman Mohamed, ulaşımla ilgili yapılan çalışmaları çok başarılı bulduklarını belirterek bu alanda iş birliğinde bulunup ortak çalışmaların yapılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.