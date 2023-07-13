Kastamonu’da çevreyi rahatsız edecek gürültüye sebep olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, araçlar ise trafikten men ediliyor.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek gürültü kirliliğine sebep olan modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde modifiyeli araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, araçlar da trafik men edildi.