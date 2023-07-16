Manisa’nın Salihli ilçesinde modifiye araç tutkunları, düzenlenen Salihli 5. Modifiye Festivali’nde bir araya geldi.

Salihli Belediyesi ve Salihli Araç Severler Modifiye Derneği (SASMOD) işbirliğinde Durasıllı Mahallesi Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen “Salihli 5. Modifiye Festivali”, sıcak havaya rağmen yüzlerce modifiyeli araç tutkununu bir araya getirdi. 19 firmanın katılımıyla gerçekleşen festivalin sunuculuğunu Türkiye’nin modifiye alanındaki ünlü ismi Cüneyt Durkut yaptı. İstanbul, İzmir, Manisa, Antalya, Aydın, Kütahya ve Mersin ile çevre ilçelerden gelen yaklaşık 500 modifiyeli aracın sergilendiği festivalde desibel, güzellik, ticari güzellik yarışmaları, DJ performansı ve sponsor tanıtımları yapılarak, özel kaplamalı modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri, revize ses sistemleri gibi özellikleri düzenlenen şovlarla meraklılarına tanıtıldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festivali ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, araçların sergilendiği stantları gezerek, modifiyeli araçlar hakkında bilgi aldı. Başkan Kayda, “Belediyemiz ve SASMOD işbirliğinde düzenlediğimiz festival, modifiyeli araç tutkunu gençlerimize keyifli bir hafta sonu yaşattı. Salihli Belediyesi olarak kültürel etkinliklere her zaman destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Belediyemiz ve Salihli Araç Severler Modifiye Derneği işbirliğinde Durasıllı Mahallesi Atatürk Stadyumu’nda düzenlediğimiz Salihli 5. Modifiye Festivali’ne katılarak ilçemizden ve çevre illerden gelen yüzlerce modifiye tutkunu gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Hepinize katılımlarınız için teşekkür eder, önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyonda buluşmak dileğiyle tüm modifiye tutkunlarına selamlarımı sunarım” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Salihli 5. Modifiye Festivali’ne verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya dernek yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Türkiye’nin tüm illerinden katılımcıların olduğu festivalde çeşitli yarışmalar ve çekilişler düzenlenerek, dereceye girenlere ödül verildi.