Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gençler modifiye ettikleri aracı Tosya pirinci taneleri ile kapladı. 20 kilo pirinç kullanarak kapladıkları araçla fuarlara katılmayı hedefleyen gençler, ilginç yöntemle Tosya pirincini tanıtacak.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Araba Kulübü üyelerinin modifiye ettiği otomobili görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Amasya’da düzenlenecek olan ve Karadeniz’in en büyük modifiye araç fuarına katılacak olan kulüp üyesi gençler, modifiye ettikleri araç ilçenin yöresel ürünü Tosya pirinci ile kapladı. 20 kilogram pirinç kullanarak aracın dışını kaplayan gençler, dünyada bir ilke imza attıklarını söyledi. Özel tasarımla yapılan araçla coğrafi işaretli Tosya pirincinin tanıtımını da yapmış olacaklarını ifade eden gençler, aracı görenlerin meraklarını gizleyemediğini söyledi.

"Otomobilimizin tamamını yaklaşık 20 kilogram Tosya pirinci ile kapladık"

Fuarda aracın büyük ilgi göreceğine inandıklarını belirten Tosya Araba Kulübü Başkanı Şeymagül Alat, "Önümüzdeki günlerde Karadeniz Bölgesinin en büyüğü olacak Auto Fest Modifiye Otomobil Fuarına Tosya ilçemizi temsilen katılacağız. Mayıs ayında ilçemizde yaklaşık 200 modifiyeli aracın katıldığı büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Türkiye genelinden yüzlerce aracın katıldığı modifiyeli otomobil fuarında değişik marka ve modelde klasik, spor, ralli, yarış araçları ile özel ses sistemleriyle donatılmış araçlar sergilendi. Güvenlik önlemleri ile gerçekleştirilen drift şovlarıyla da vatandaşlara adrenalin dolu dakikalar yaşatıldı. Şimdi bizler Tosya Araba Kulübü olarak Amasya’da düzenlenecek Auto Fest Modifiye Otomobil Fuarına ilçemizin markası, kültürel ve tarımsal değerimiz olan Tosya pirincinin tanıtımını yapmak için modiyeli otomobilimizin tamamını yaklaşık 20 kilogram Tosya pirinci ile kapladık. Amasya’da ilçemizin tanıtımın başarı ile yapacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

"Gelen, geçen merak edip bakıyor"

Modifiye tutkunu Şeymagül Alat da, “İlçemiz Cumhuriyet Meydanında pirinç kaplı otomobilimizin tanıtımını yaptık. Vatandaşlarımızın pirinç kaplı otomobile ilgisi yüksek. Fotoğraf çektirmeye gelenler oluyor. Gelen, geçen merak edip bakıyor. Bizler de iyi ki yapmışız diyoruz" diye konuştu.

Gençlerin projesine destek veren Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "İlçemizin markası olan Tosya pirincinin kalitesi ve lezzeti tür Türkiye’de bilinmekte. Tosya Araba Kulübü üyesi kardeşlerimiz bize gelerek modifiyeli araçları ile ilgili bu ilginç fikirlerini söylediler. Biz de belediye olarak yanlarında olduğumuzu söyleyerek, projelerini destekledik. Amasya’da düzenlenecek fuarda ilçemizin tanıtımını başarı ile yapacaklarına inanıyoruz’’ şeklinde konuştu.